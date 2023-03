Je ziet het niet, maar deze BMW 3 is van de politie

Door: BV

Deze nieuwe 3-Serie is met het blote oog nauwelijks of niet van een conventioneel seriemodel te onderscheiden. Maar hij is specifiek ontwikkeld voor politiediensten die zichzelf niet kenbaar willen maken.

Het is natuurlijk allemaal goed en wel dat de burger een politievoertuig van ver kan herkennen, maar soms wil je dat natuurlijk helemaal niet. Dan blijft de ordedienst het liefst onzichtbaar, tot op het juiste, cruciale ogenblik.

Zelfs de knopjes zijn verstopt

BMW heeft speciaal daarvoor een 3-Serie ontwikkeld die met het blote oog niet of nauwelijks te spotten valt, maar toch enkele cruciale politie-elementen aan boord heeft. In de koffer - aan het zicht onttrokken - kan dat eender wat zijn. Aan de buitenzijde beperkt de ingreep zich echter tot twee uiterst discreet in de grille ingewerkte blauwe flitslichten. Meer zichtbaarheid komt er alleen via een magnetisch zwaailicht op het dak.

Sterker nog - de BMW is zelfs gemaakt om een grondig onderzoek van de binnenzijde te kunnen weerstaan. Alle noodzakelijke knopjes voor de licht- en klankinstallatie zijn netjes verstopt onder het deksel van de asbak.

Combineerbaar met elke motor

De speciale uitrusting is combineerbaar met elke motorversie en uitrusting. Maar op het Rettmobiel, de beurs die momenteel in het Duitse Fulda wordt gehouden, staat een rood showexemplaar dat onder meer verwarmde sportstoelen heeft, een M-stuur, LED-koplampen en uitgebreide rijhulpsystemen (sic). Het model is voorzien van een 2-liter viercilinder turbomotor die 190pk en 400Nm naar de vier aangedreven wielen sluist. Daarmee is de Dreier best vlot te noemen: naar 100 gaat hij in 6,9 seconden en de top is vastgesteld bij 233km/u.