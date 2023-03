Tesla past batterij aan na mysterieuze branden

Door: BV

De afgelopen twee weken gingen twee Tesla’s - één in Shanghai en één in Hong Kong - spontaan in vlammen op terwijl ze geparkeerd waren. Eén van die branden werd gefilmd door een bewakingscamera. De beelden waren spectaculair en ze werden dan ook massaal gedeeld via sociale media. Tesla reageert daar nu op door de accu’s van de Model S en Model X aan te passen.

Zonder aanwijsbare oorzaak

Sinds 2013 zijn er niet meer dan 14 incidenten waarin Tesla’s schijnbaar spontaan vuur vatten. In bijna alle gevallen ging er een ongeluk vooraf en werd de accu op een duidelijk aanwijsbare manier beschadigd. Slechts in een handvol gevallen was er geen duidelijke oorzaak.

Update

Toch geeft de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s in een verklaring deze week aan dat het merk ‘het zekere voor het onzekere’ wil nemen hoewel de modellen van het merk ‘tot tien keer minder vaak tot brand leiden van voertuigen op vloeibare brandstof’. En daarom worden de accusets van de grote Tesla’s onder handen genomen. Er volgt geen fysieke ingreep. Het merk past de software aan via een automatische software-update die momenteel wordt uitgevoerd. Wijzigingen aan het laadprotocol en het hittemanagementsysteem van de accu moeten het risico in de toekomst verder beperken.

Het is niet de eerste keer dat Tesla omwille van onheil aanpassingen doet aan z'n software. Een crash met een Tesla Model 3 gaf ook al eens aanleiding tot een specifieke aanpassing van het besturingssyteem van de auto.