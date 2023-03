Doe eens gek: koop een boek over Bentley voor de prijs van een huis

Door: BV

Het is geen tikfout. Dit boek kost 229.000 euro. Je kan dus kiezen. Een klein huis of een - toegegeven - groot boek.

Met goud, platinum en diamanten

Opus maakt maar zeven exemplaren van het boek. Tenminste, in z’n duurste vorm. Eén per continent. Kwestie van de exclusiviteit te garanderen. Voor zover het exotische prijskaartje dat niet doet. Het gaat om de 100 Carat-editie. Voorzien van 100 karaat aan diamanten en een Bentley-logo in witgoud of platina. Je eigen Bentleys kunnen er ook in staan en je kan je naam in goud of zilver op de kaft krijgen. Die is overigens vervaardigd in hetzelfde leder als de auto’s van het merk. En zoals gezegd, het is groot. Een meter breed is het. Wil je het openen, dan heb je logischerwijze 2 meter nodig. Niets voor kleine salontafels dus.

De inhoud

De boeken vertellen de ganse geschiedenis van Bentley, die nu precies 100 jaar telt, op meer dan 800 pagina’s en negen hoofdstukken. Er wordt uitgebreid gesproken over de producten, de Le Mans-successen, maar bijvoorbeeld ook over uitzonderlijke klanten. Ralph Lauren bijvoorbeeld.

Nog steeds duur

Er zijn ook nog versies van het boek die wat goedkoper zijn. De Mulliner-editie kost iets meer dan 14.000 euro of de Centenary-uitvoering die ‘slechts’ 3.400 euro kost. Beiden krijgen een oplage van 500 stuks.