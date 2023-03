7 keer: Porsche 935 Clubsport in retro-outfit

Door: BV

Toen hij in november van vorig jaar werd voorgesteld kwam hij uit het niets, de Porsche 935 Clubsport. Een retro-racemodel op basis van de 911 GT3 RS, met een koetswerk in carbon en polymeer, de koplampen van de 919 Hybrid LMP1 en de zijspiegels van de 911 RSR. Z’n 3,8l boxermotor levert niet minder dan 690pk, alleen voor de achterwielen en de weegschaal slaat niet verder door dan 1380kg.

Helemaal retro, behalve de prijs

Porsche bouwt niet meer dan 77 stuks van het model. Z’n prijs? Minstens 701.948 euro. Maar je kan ‘m wel precies zo krijgen als je zelf wil. Porsche toonde eerder zelf al een exemplaar in de legendarische Martini-kleuren. Lekker retro. En er zullen ongetwijfeld heel wat van de 77 stuks in retro-tinten worden gestoken.

7 unieke ontwerpen

Porsche laat alvast een reeks foto’s zien van exemplaren die in kleuren en lijnen zijn gegoten die racefans van weleer ongetwijfeld herkennen. Een wit-blauw Sachs-thema, een John Player Special met zwart en gouden accenten, Momo Racing met rood en geel, Salzburg in rood en wit, en zelfs een muntgroene in Vaillant-kleuren: met striping in geel, rood en paars.

De eerste exemplaren zijn zo goed als klaar

Voorlopig zijn het allemaal nog ontwerpen, maar de eerste leveringen plant Porsche al in de loop van volgende maand. Het hoeft dus niet al te lang te duren voor deze plaatjes in het echt te spotten zijn op een omloop.