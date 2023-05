Kaiser Darrin

Het inmiddels al lang vergeten Amerikaanse merk Kaiser introduceerde in 1954 een open sportauto met een koetswerk in glasvezel. Net als de Corvette (die trouwens iets later kwam). Maar dat was niet z’n opvallendste kenmerk. De Darrin had op aluminium rails gemonteerde zijdeuren die elektrisch in de voorvleugels schoven. De deur leek gewoon te verdwijnen.

3