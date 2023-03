Audi Q7 breekt in twee

Door: BV

Een Audi Q7 werd in tweeën gespleten bij een ernstig ongeval in Rusland. De grote SUV reed met erg hoge snelheid in op een metalen verlichtingspaal en brak door de impact in twee. Ten minste één van de zetels van de middelste zetelrij werd uit het voertuig gekatapulteerd. Alleen de bestuurder was aan boord en die overleefde het zonder zware verwondingen. Sterker nog - hij zette het op een lopen.

Een auto die bij een impact bij hoge snelheid in stukken breekt is veelal een sportwagen met middenmotor. Die zijn Immers specifiek op die manier ontworpen. Door de passagierscel los te koppelen van het zware motorgedeelte (dat veel energie bevat), verhogen de overlevingskansen van de inzittenden. Maar bij deze grote SUV is het Bij een grote SUV hoort daarentegen het ganse passagierscompartiment een overlevingscel te zijn.

Niet alleen de wagenbodem brak in twee, ook het dak werd losgerukt. Het gedeelte dat normaliter de passagiers beschut, hangt nog vast aan het voorruitframe. De uitlaat ligt in het gras en de kabelboom werd grotendeels uit de ruime SUV getrokken.

Het incident, waarvan beelden via sociale media werden verspreid, wordt door de politie onderzocht.