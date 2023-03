Renault Megane RS Trophy-R weer snelste voorwielaandrijver op Nurburgring

Door: BV

Renault heeft de Megane RS Trophy in handen van Laurent Hurgon gestoken. En die ging er prompt in 7:40.10 mee om de Nordschleife van de Nürburgring. Dat is flink sneller dan het model in 2014 over dezelfde omloop ging. Toen ging een Megane II RS Trophy-R, met dezelfde piloot, rond in 7:54.36.

De Megane RS Trophy heeft nog steeds dezelfde 300pk sterke benzinemotor aan boord, wordt met de hand geschakeld en sleept zich louter aan de voorwielen voort. Allemaal zaken die de Trophy (zonder R) ook kan claimen. Maar deze variant weegt wel 130kg minder. Nogal wat niet essentiële zaken zijn gesneuveld - achterbank incluis. En de Renault-ingenieurs timmerden het onderstel bij. Ze waren daarbij niet erg bekommerd om het gedrag op de openbare weg. De ophanging werd specifiek op het circuit afgestemd.

De Megane RS Trophy-R komt er louter in een beperkte oplage (een paar honderd stuks). Later dit jaar worden er meer details over bekend gemaakt.