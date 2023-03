Mercedes presenteert zelfrijdend veiligheidsprototype

Door: BV

Mercedes heeft al zowat een halve eeuw iets met veiligheidsprototypes. Het was op zo’n experimentele S-Klasse dat de wereld voor het eerst kennismaakte met het ABS-systeem. En kijk nu eens.

De nieuwste auto met experimentele veiligheidssnufjes van het merk is gebaseerd op de Mercedes GLE (test hier). Hij gebruikt een plug-in-hybride aandrijflijn, al is dat hier geheel bijkomstig. Waar het om gaat zijn de nieuwe veiligheidsvondsten van de ingenieurs.

Op het dak zie je op de hoeken een hoop sensoren. Want ja, natuurlijk moet ook deze auto in bepaalde omstandigheden zelf kunnen rijden. In het koetswerk ingewerkte schermen moeten dan de intenties van de auto met de andere weggebruikers communiceren. Dat zagen we al eerder, onder meer bij Volkswagen en Jaguar. Een zelfrijdende auto wordt immers voor geen haar vertrouwd - zo blijkt uit onderzoek. Oogcontact kan hij niet maken. Dit moet helpen. En het kan natuurlijk ook andere boodschappen van algemeen nut weergeven. Een waarschuwing voor een gevaarlijke situatie bijvoorbeeld.

In de achterzijde zit een kleine robot verwerkt die bij een ongeluk tevoorschijn komt en fungeert als waarschuwing voor andere weggebruikers.

Uit de weg

Rijdt deze GLE zelf, dan schuif die stuur en pedalen uit de weg. Rijdt die zelfrijdende auto ergens tegenaan, want daar wordt dan toch rekening mee gehouden, dan kunnen die de inzittenden al niet verwonden. Dat lijkt een relatief eenvoudige ingreep, maar het vereist wel dat de airbags opnieuw ontworpen werden. Die zitten nu op een vaste plaats in het dashboard.

Mercedes heeft al op de meeste van haar modellen een Pre-Safe-systeem dat een ongeluk kan ‘voelen’ aankomen en de inzittenden daarop voorbereid. Door ramen te sluiten en de gordels op te spannen bijvoorbeeld. Nu introduceert het ook zo’n systeem dat specifiek op kinderen is afgestemd. Het systeem houdt ook de vitale gegevens van het kind in de gaten en gaat na of het kinderzitje wel goed geïnstalleerd is.

Mercedes zal eerst met de GLE pronken op een veiligheidsbeurs in Eindhoven. Daarna krijgt de massa hem te zien op het Autosalon van Frankfurt.