Update voor LR Discovery Sport

Door: BV

Land Rover geeft de Discovery Sport (test hier) een opfrisbeurt. Dat is de compacte SUV die enkele jaren geleden de Freelander opvolgde. Hij zal voortaan meer lijken op de nieuwe Evoque (test hier) en de grotere Land Rover Discovery (test hier). Die laatste is nochtans niet zo’n succes.

Het zijn vooral nieuwe bumpers, velgen, lichten en een andere grille die het uiterlijk van de Discovery Sport een nieuw elan geven. Typische facelift-items die geen wijzigingen aan de structuur of geperste stalen panelen vergen. Land Rover volgt een pad dat door andere producten van het merk geëffend is, met wat stijlkenmerken die je aan zowel Land- als Range Rover-modellen kan toedichten. Met die twee productlijnen heeft het merk het duidelijk moeilijk. Het slaagt er maar niet in om ze elk een aparte koers te laten varen. De drang om bij andere modellen bejubelde stijlelementen over te planten is te groot. En het is daarin zeker niet alleen. Zo zie je de Volkswagen-groep ook altijd in één ruk stijlelementen overnemen waarvan het succes gegarandeerd is. Scherpere lijnen bijvoorbeeld.

Handiger aan de binnenkant

Aan de binnenzijde werd ook één en ander vertimmerd. Het communiqué van het bedrijf leest als dat van eender welk ander automerk dat een model opfrist: betere materialen, meer aandacht voor de afwerking, een opgewaardeerd infotainmentsysteem en, in dit geval, ook meer bergruimte. De opbergvakken werden hertekend. Dat gebeurt niet altijd.

Hoewel automerken almaar vaker doen alsof een motor louter bijkomstig is - een gevolg van downsizing, zit het grootste nieuws onder de kap. De tweeliter benzine- en dieselmotoren van Jaguar-Land Rover-makelijk (Ingenium gedoopt) zijn er nog steeds. Maar de Discovery Sport krijgt nu ook een variant met een 48V mild-hybridesysteem. Dat systeem, eigenlijk een geavanceerde start/stop-installatie, zorgt doorgaans voor een verbruiksdaling van zo’n halve liter. Land Rover zal ook een stekkerhybride introduceren. Die combineert een aandrijflijn die, volgens Europese gemiddeldes, over voldoende stroomreserve beschikt voor een gemiddelde pendelsessie van en naar je werk, met een kleine driecilindermotor. Duurder in aanschaf, maar fiscaal aantrekkelijker.

De Discovery Sport heeft ook al meteen een nieuwe vanafprijs: 38.250 euro.