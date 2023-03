Ford wil sneller beslissen met minder managers

Door: BV

Het kan verkeren. In tijden dat giganten als GM en Chrysler alleen in leven bleven door een infuus van overheidsgeld (GM ging eerst failliet, Chrysler werd gekocht door Fiat), bleef Ford netjes buiten schot. Het merk met het Blauwe Ovaal was voldoende gezond en had voldoende marge om de crisis (begonnen bij de banken, weet je wel) te doorstaan.

Maar inmiddels gaat het bij GM en zelfs Chrysler beter en bij Ford een stuk minder goed. Ford-topman Jim Hackett herstructureert daarom fors. In Europa verdwijnen weer meer dan 5000 jobs. Vooral in Duitsland. In ons land was na het sluiten van de Ford-fabriek in Genk, weinig meer weg te snijden. Het testcentrum in Lommel blijft immers buiten schot.

Minder managers

Maar er wordt niet alleen in arbeiders gesnoeid. In de VS wil het bedrijf nu 10% van z’n administratie laten gaan. Zo’n 2.300 mensen. Het vond al een minnelijke regeling met 1.500 medewerkers. Hackett zal ook het aantal managementsfuncties beperken. Eén op vijf managers op de lagere niveau’s moet eruit. Dat moet er vooral voor zorgen dat er sneller beslissingen gemaakt worden. Het organigram van Ford kent niet minder dan 14 niveau’s. De nieuwe Ford-topman is van mening dat negen verschillende soorten managers wel genoeg is.

Ford hoopt bijna 550 miljoen euro per jaar uit te sparen door de maatregel.