Dit is de nieuwe Opel Corsa

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt, dat in september doorgaat, zal Opel de langverwachte nieuwe Corsa voorstellen. Dit is ‘m.

De auto op de foto’s lijkt de elektrische versie te zijn. Die zal Corsa-e zijn. Het model zal onderhuids identiek zijn aan de stekkervariant van de Peugeot 208, zoals hij ook van diens architectuur gebruik maakt voor de conventioneel aangedreven versies. Dat platform is een stuk (liefst 108kg) lichter dan dat van de uittredende Corsa. Dat ging trouwens ook al twee generaties quasi ongewijzigd mee.

Een lager gewicht en een breder (18mm) en langer (40mm) koetswerk doen het beste verhopen voor de dynamische eigenschappen van het nieuwe model. En er zal ook wat meer ruimte te beschikking zijn. In de koffer past 309l - 25l meer dan bij de vorige generatie.

Aan de buitenzijde evolueert de Corsa drastisch, maar de grootste evolutie zien we aan de binnenkant, waar de oubollige structuur in één klap plaats maakt voor een glad dashboard met twee schermen. Een bovenin de middenconsole en één voor de neus van de bestuurder. De software die daarop draait is niet langer gebaseerd op een GM-systeem, maar zal nu vooral bij voormalige gebruikers van Franse auto’s vertrouwd overkomen.

Onder de kap dan: het exemplaar op de foto heeft dezelfde 134pk sterke elektromotor en 50kWh grote accu als de Peugeot e-208. Verwacht rijbereik: 340km. Maar er komen natuurlijk ook 1.2l driecilinder puretec motoren en een er staat ook nog steeds een diesel op het programma. Dat is een 1.5l met 100pk.