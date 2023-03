Je botst beter niet met een mobilhome

Door: BV

Of bepaalde auto’s veilig of onveilig zijn, daar hebben we met z’n allen een goed idee van. En als dat niet zo is, dan brengt een bezoek aan de website van veiligheidsinstituut EuroNCAP wellicht wel raad. Maar hoe zit dat met mobilhomes? Daar zijn weliswaar normen voor, maar die garanderen niet noodzakelijk de veiligheid. En zwerfauto’s zijn almaar populairder. De Zweedse transportadministratie (Trafikverket) besloot de proef op de som te nemen. En het resultaat is niet fraai.

De Zweden leenden een pagina uit het boek van de EuroNCAP. Ze orchestreerden een frontale botsing (filmpje hier) tegen een barrière die overeenkomt met een voertuig van hetzelfde gewicht aan 64km/u - de standaard van het Europese veiligheidsinstituut. Er werden twee types kampeerauto getest. Eén waarvan de cabine nog deel uitmaakt van een bestelauto en één die een chassis van een autobouwer gebruikt met een volledige opbouw van een gespecialiseerde fabrikant.

De kasten in je nek

Traficverket windt er geen doekjes om: de campers zijn onvoldoende veilig. Het semi-geïntegreerde exemplaar hield nog een beetje stand - maar ook daar liepen de inzittenden grote verwondingen op. Maar de mobilhome met volledige opbouw - daarvan laat zelfs het chassis los. De inzittenden krijgen de tafel en zelfs een complete kastdeur in hun nek. Saillant detail: de voertuigen waren niet eens beladen. Wie weet wat er gebeurd als er ook nog eens servies en glaswerk aan boord is.

De Zweden adviseren daarom om uiterst voorzichtig te zijn wanneer je met een zwerfauto op stap gaat. Alleen wegen nemen met een vaste middenberm bijvoorbeeld. Of dat ook allemaal praktisch is, dat is weer wat anders.