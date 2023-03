Skoda Superb kweekt draad bij facelift

Door: BV

Skoda heeft de Superb opgefrist. Scherpere lijnen, enkele millimeters lange erbij omwille van nieuwe bumpers, full-led matrixkoplampen (optioneel), een stoere Scout-versie (voor het eerst), een luxueuze Laurent & Clement en een sportieve lijn die je niet verplicht om ook de topmotor te nemen. En een plug-in hybride. Die is nieuw, maar sta van dat ‘nieuws’ niet te kijken. Omwille van almaar strenger wordende Europese uitstootnormen, mag je zo’n versie binnenkort bij zowat alle nieuwe modellen verwachten. De automerken zullen echter niet alleen verplicht zijn het aan te bieden. Er wacht hen nog een moeilijkere taak. Ze moeten ze ook verkocht krijgen. In behoorlijke volumes nog wel. De marketingmachine draait al warm. Verwacht je aan een onafgebroken lofzang van het concept.

Skoda Superb Plug-In Hybride

Laat ons beginnen aan de achterzijde. Daar staat Superb iV, want het kind moet een naam hebben natuurlijk. Onderhuids geen verrassingen in die zin dat de aandrijflijn identiek is aan die van de Passat GTE. Die combineert een 156pk sterke 1.4 TSI benzinemotor met een elektromotor van 115pk. De energie wordt getapt uit een 37 Ah grote accu. Goed voor 55km (WLTP) elektrisch rijden en - belangrijker - voldoende om van de fiscale gunstmaatregel (waardoor onder meer geen BIV verschuldigd is) te kunnen genieten. De officiële CO2-afgifte over de gemengde cyclus bedraagt 40g/km. Het totale vermogen bedraagt 218pk en 400Nm, omdat de motoren elkaars tekortkomingen bijpassen. En is de accu leeg, dan gedraagt de Superb zich als een conventionele hybride natuurlijk.

Rij je zowel de accu als de brandstoftank helemaal leeg, dan kom je maximaal 850km ver. Op papier, weliswaar. Een appje brengt je desnoods al voor je vertrek op de hoogte van je mogelijkheden.

Minder ruim

Wie zo’n Superb kiest omwille van z’n zelden geziene plaatsaanbod, wees gewaarschuwd. Al die extra mechaniek gaat met wat liters lopen. Van de 625l kofferinhoud van de gewone Superb schiet nog maar 485 liter over. De break gaat van 660 naar 510l.