Autoliefhebbers stemmen beter niet op…

Door: BV

Het BFOV, dat de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, roept oldtimerliefhebbers op om zondag niet op CD&V, N-VA of SP.A te stemmen. De reden? Die partijen willen geen uitzondering toestaan voor het gebruik van oldtimers in lage-emissiezones.

Zoals bekend, zo zegt de koepelorganisatie, liggen CD&V (Minister Schauvliege) en N-VA (Burgemeester De Wever en Schepen Nabila Ait Daoud) aan de basis van het nog steeds bestaande toegangsverbod in Vlaanderen, zoals dit voortvloeit uit het LEZ-uitvoeringsbesluit en het Antwerps stadsreglement.

De gebruiksbeperking is volgens het BFOV onwettelijk en spande meerdere, nog hangende, juridische procedures aan.

Intussen vlooide het verbond van Belgische oldtimerverenigingen de kiesprogramma’s van de verschillende partijen uit. “CD&V gaf geen antwoord, N-VA bleeft rond de pot draaien” zegt het BFOV. Maar gezien de rol die beide partijen speelden in het opstellen van het oldtimerverbod, laat de feitelijke positie weinig ruimte tot twijfel.

Van wie mag het wél?

Een uitzondering voor voertuigen op O-platen zou er wél moeten komen als het afhangt van OpenVLD, Vlaams Belang, Groen (in dit geval wel met een kilometerbeperking van max. 3000km op jaarbasis), en PVDA.

En de andere standpunten?

auto55.be ging ook even het standpunt van de LEZ en kilometerheffing na in de verschillende kiesprogramma’s. Ook daar wordt vaak kryptische taal gebruikt. Opvallend: hoewel de N-VA publiekelijk de kilometerheffing leek af te zweren, staat het item wel nog steeds in haar programma. En ook in de teksten van de andere partijen staan verwijzingen die hetzij neerkomen op spitsbelasting, een vignet of kilometerheffing. Alleen Vlaamse Belang legt de nadruk op extra investeringen. Deze partij sluit extra belastingen op autorijden uit, als enige. Dezelfde partij keert zich ook uitdrukkelijk tegen de LEZ.