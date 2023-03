Opletten: de airbag van je nieuwe Honda CR-V kan afgaan

Door: BV

Het is nu eens niét een airbag van Takata. Die ging trouwens niet onverwacht af. Het was alleen erg gevaarlijk wanneer hij dat wel deed - ook al was het op het juiste moment. Ditmaal heeft Honda een probleem van een andere aard, van een andere fabrikant, maar wel met hetzelfde onderdeel. De airbag, van fabrikant Autoliv, kan onverwacht afgaan bij CR-V die sinds begin oktober 2018 geproduceerd zijn.

Het is geen louter theoretische mogelijkheid - het merk heeft al tenminste 40 garantieclaims en 20 ‘rapporten’ binnen. Het merk kan ook niet met de vinger naar de toeleverancier wijzen. Het probleem zijn bramen aan de binnenkant van het stuurwiel. Die kunnen de airbag beschadigen en zelfs onverwacht laten ontplooien. Dat zijn componenten die autofabrikanten nog helemaal zelf maken.

Honda moet het dus ook zelf oplossen. Dat blijkt niet zo’n kleine klus. Er wordt een beschermhoes in het stuur gemonteerd, er wordt ergens een veertje vervangen en er wordt een deel van de bekabeling vervangen. De fabrikant doet het gratis, tenzij je je in het verleden al met een factuur voor de herstelling liet opzadelen. Dan heb je gewoon pech.