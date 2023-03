Audi stopt met TT en R8

Door: BV

Weg is Rupert Stadler bij Audi. De man is geofferd op het dieselaltaar. Hij kon zelfs al een tijdje brommen in een Duitse cel. Er wordt gezegd dat hij van de sjoemelsoftware wist. Z’n plaats aan de top van het merk met de vier ringen werd ingenomen door Bram Schot. De Nederlander wil z’n naam maken. Eén van z’n eerste wapenfeiten: de geplande voorstelling van de Audi E-Tron verzetten van Brussel, waar hij wordt gebouwd, naar San Francisco. Op de dorpel van Tesla, vlak bij Silicon Valley.

Schot houdt van grote maatregelen

Miljoenen kostte het Audi want alle voorzieningen waren al getroffen. Hotels geboekt, cateraars gevonden, televisieschermen gehuurd. Bovendien zorgde het voor een hoop vertraging. Zo kwam het dat Mercedes plots eerst was om z’n elektrische crossover - de EQC - voor te stellen. Zonder dat ze er in Stuttgart iets voor hadden moeten doen. Kortom, het was een fiasco. Maar Schot houdt wel van grote maatregelen. Hier is er nog één: de Audi TT en R8 gaan op de schop. Met wat geluk doen ze hun productcyclus uit, maar een opvolger komt er niet meer.

Audi in crisis

Schot wil de twee modellen schrappen om te besparen. Dat is nodig want z’n Audi is in crisis. Vorig jaar misrekende het merk zich op de invoering van de WLTP-emissiecyclus. Het was niet klaar. Motorversies werden geschrapt, enkele modellen waren maanden niet te koop. De verkoop - kan het ook anders? - leed eronder. En dat doet het nog altijd. In april verkocht Audi 13% minder dan een jaar eerder. BMW en Mercedes rijden het merk uit Ingolstadt op almaar meer afstand en dat terwijl Audi (vanzelfsprekend) de ambitie had om z’n twee aartsrivalen in te halen.

Grote beloften

Het antwoord van Schot: inzetten op de toekomst (lees: elektrische modellen). De miljarden die Audi daarin pompt krijgen voorrang. Maar er is geen reden om te wanhopen. Audi belooft in de plaats van de TT, die een decennium of twee in de catalogus stond, en de R8 en elektrisch model dat ook gemaakt is om emotie los te maken. De prijsklasse wordt dezelfde als die van de TT nu. Tenminste, dat belooft Schot. We zullen het onthouden.