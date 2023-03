Skoda Citigoᵉ iV

Door: BV

De eerste elektrische Skoda is een feit. Dat is de elektrische variant van de Citigo. Een 82pk sterke elektromotor en een 36,8kWh lithium-ion-accu geven de elektrische stadsrakker een rijbereik van 265km.

De accu is, eerder verrassend, niet dezelfde als die in de elektrische VW e-Up (test hier). Maar de elektromotor is dat met z’n 210Nm wel. De accu zit ook op dezelfde plaats: in de vloer. Net als bij zo ongeveer elke andere elektrische auto.

Aan een conventioneel thuisstopcontact kan het bijna 13 uur duren om de accu helemaal op te laden. Aan een snellader (40kW) kan je echter tot 80% laden op een uur.

Voldoende vlot voor de stad

De prestaties zijn niet echt flitsend. Om ervoor te zorgen dat je niet gans je rijbereik opsoupeert in een mum van tijd, is de topsnelheid afgeregeld op 130km/u. En de sprint naar 100 neemt 12,5 tellen in beslag. Er zijn twee uitrustingsversies, maar Skoda geeft je altijd wat meer snufjes dan in de ordinaire Citigo. Kwestie van de bittere pil van de prijs te verzachten.