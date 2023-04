Bugatti Chiron - 42083

In tegenstelling tot de sets hierboven is de Chiron geen set uit de Creator-lijn, maar van Technics. Het is de meest complexe set uit de lijst. Net geen 3.600 blokjes. Hij is ook gigantisch: 57cm lang en 37cm breed. Besturing, ophanging, transmissie en de W16-motor: het werkt allemaal. Je kan zelfs van versnelling wisselen met de schakellepels aan het stuurwiel.

