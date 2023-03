BMW bouwt verdwenen Garmisch concept uit 1970 opnieuw

Door: BV

In 1970 ontwierp de onvolprezen Marcello Gandini een BMW-concept-car voor Bertone. De auto debuteerde op het Autosalon van Genève dat jaar en werd daarna niet meer gezien. De auto verdween, ging op in rook. Bij Bertone noch BMW wist men waar hij heen was. Hij dook nooit meer op. Maar BMW pakt dit weekend op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este, aan het Italiaanse Comomeer, uit met iets uitzonderlijks: het recreëerde de concept car van weleer.

Eerbetoon aan Gandini

Adrian van Hooydonk, de Nederlander die zich Senior Vice President van BMW Group Design mag noemen, is vanzelfsprekend een fan. Hij zette het licht op groen voor het idee, hoewel de investering van BMW (die niet verder wordt gespecificeerd) aanzienlijk moet zijn. Van Hooydonk beschouwt de tweede concept een eerbetoon aan Gandini.

BMW vertrok net als destijds van een 2002 en probeerde de auto van destijds minutieus na te bouwen. Centimeter voor centimeter. Een onwaarschijnlijke klus omdat er van het origineel niet al te veel informatie overbleef. Er waren nog een handvol foto’s, maar geen technische tekeningen of afmetingen. Maar Marcello Gandini de grootmeester hemzelve, inmiddels 81, was bereid om een handje te helpen.

3D-techniek en handarbeid

De Duitsers deden uitgebreid beroep op moderne technieken, zoals 3D-modelleringstechnologie, om enkele cruciale elementen opnieuw vorm te geven. Maar het gros van het werk werd door vakmensen in Turijn met de hand gehamerd. Zo gebeurde het vijftig jaar geleden ook.

Gandini tekende de Garmisch destijds als een sportieve tourwagen met een modern interieur. De Italiaanse grootmeester koos voor opvallende heuplijnen, een aflopende koffer en opvallende gestileerde niertjes. Onder meer het stuurwiel was z’n tijd ver vooruit.