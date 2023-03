Fiat Chrysler maakt Renault het hof

Door: BV

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler en het Franse Renault voeren fusiebesprekingen. Dat bevestigen beide partijen vandaag. De Italianen lieten zelfs publiekelijk weten dat het om een fusievoorstel zou gaan waarin de partijen als gelijken zouden instappen. 50/50 als het ware.

Een fusie zou volgens FCA de derde grootste autobouwer ter wereld opleveren, na Volkswagen en Toyota. Goed voor een jaarlijkse verkoop van 8,7 miljoen voertuigen. Ook al FCA raamt de jaarlijkse synergievoordelen op ruim 5 miljard euro, al zegt het er in één adem bij dat er geen fabrieken gesloten zouden worden.

De Italo-Amerikaanse autobouwer is al lang op zoek naar hetzij schaalvergroting, hetzij een partner. De Raad van Bestuur van Renault kwam vandaag bijeen om over de zaak te beraadslagen, maar de uitkomst van die vergadering is nog onduidelijk.

Het probleem Nissan

Het model van de Italianen kwakkelt al een tijdje. Tegenover het succes van Jeep staan enkele kwakkelende merken. Het gaat niet goed met Lancia, Maserati en Alfa Romeo. Renault van zijn kant is weer op zoek naar meer gewicht binnen z’n alliantie met Nissan en Mitsubishi. De Fransen sturen al langer aan op een fusie in plaats van een kruisparticipatie, maar de Japanners liggen dwars.

Renault bezit 43,3 procent van Nissan, terwijl dat op haar beurt slechts 15 procent van het Franse merk bezit. De Japanners vinden die houding onevenwichtig. Door te fuseren met FCA zou Renault z’n gewicht binnen de alliantie fors vergroten en mogelijks alsnog de plannen kunnen doordrukken.