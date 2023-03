Dit moet je weten over de nieuwe BMW 1

Door: BV

De BMW 1-Reeks kennen we inmiddels vijftien jaar. 1,3 miljoen stuks zijn er inmiddels van gebouwd. Een succes zou je zeggen, maar toch moet er bij BMW wat gewrongen hebben. Het concept wordt immers de deur uit gegooid. Na de 2-Serie Active Tourer (jeweetwel, die monovolume die eruit ziet als een Kia Carens) en de X2 is dit nu al de derde BMW die zich aan de voorwielen door het verkeer sleept.

Revolutionair

Op technisch vlak is er dus sprake van een revolutie. Maar aan de buitenzijde hoef je daar natuurlijk niet al te veel van te zien. Er is wel één duidelijke indicatie: de motorkap werd korter. Voor het overige doet deze 1 wat alle andere nieuwe BMW’s hem al voor deden: z’n achterlichten zijn smaller, de lichten zitten schuiner en natuurlijk is de grille groter.

Op de IAA in Frankfurt, in de loop van september, krijgt het grote publiek de 1-Serie voor het eerst te zien. Doen ze de moeite om er niet alleen naar te kijken, maar er ook in te kruipen, dan zullen die snel in de gaten krijgen waarom BMW zo graag kiest voor voorwielaandrijving. Ja, het is natuurlijk allemaal wat goedkoper bij elkaar te vijzen, dat ook. Maar je krijgt ook wat meer interieurruimte. De wielbasis werd weliswaar 2cm korter, maar toch krijg je achteraan 3cm meer ruimte voor je voeten. De totale lengte nam ook af. De auto wordt zo’n 5cm korter, maar ook 1,3cm hoger en 3,4cm breder. Kortom - z’n proporties worden meer die van een klassieke hatchback. De bagageruimte groeit dan weer met 20l tot 380l. Precies wat de huidige VW Golf in de aanbieding heeft.

Meer diesel

Onder de kap komen in eerste instantie vijf aggregaten. Twee benzinemotoren en drie diesels. De instapper is een 1,5l driecilinder turbo onder de neus heeft. Die is een tikkeltje lichter en krachtiger dan voorheen met z’n 140pk en 220Nm. Dat is trouwens al genoeg om in 8,5 tellen naar de 100, wat vlot is voor z’n vermogen. Hij verbruikt ook maar 5,5l/100km.

De tweede benzinemotor vinden we aan de andere kant van het spectrum, waar de M135i zit. Met een viercilindermotor die onlangs nog werd voorgesteld in de snelste versies van de Mini Clubman en Countryman. Geen toeval - die maken gebruik van hetzelfde platform. Vierwielaandrijving helpt om 306pk en 450Nm op het asfalt te krijgen. Lukt dat perfect dan rij je 4,8 tellen na je vertrek al 100km/u.

En dan nog diesels

We hadden hybrides of plug-in-hybrides verwacht, maar die zijn er (nog) niet. Maar er zijn wel drie diesels. Een 116d met 116pk en 270Nm, een 118d met 150pk en 350Nm en een 120d die 190pk opwekt. De snelste doet de honderdsprint in 7 seconden, de zuinigste verbruikt niet meer dan 4,6l/

Veiligheidssystemen BMW 1-serie

Terwijl de vorige 1-Serie aan het eind van z’n carrière wat achterliep op het gebied van veiligheidssystemen, kun je het nieuwe model er – al dan niet tegen meerprijs – mee volhangen. Actieve spoorassistentie en een automatische noodrem met voetganger- en fietserdetectie zijn standaard, voor een actieve cruisecontrol en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer vraagt BMW een meerprijs. Net als bij duurdere BMW's behoort BMW Digital Key voortaan ook tot de mogelijkheden. Dan kan je je smartphone als autosleutel gebruiken.