Deze druppelvormige caravan is zo licht als een pluimpje

Door: BV

We hebben het hier bij Auto55 doorgaans over zaken waarin een motor zit. Maar we hebben ook aandacht voor wat je ermee kan doen. Mooie wegen of bruggen om over te rijden. Wat dat allemaal kost (ja, ook aan belastingen). Of wat er op de markt is van extra’s en accessoires. Deze kleine, druppelvormige caravan bijvoorbeeld, waaraan in Mexico wordt gewerkt.

Eén enkele as en die weegt amper 150kg. Een echt pluimgewicht. Dat komt overigens niet uit de lucht vallen. Pluimen maken immers een groot deel van de massa van het model uit. Vermengd met hars levert het een materiaal op dat wat lijkt op glasvezel. Sterk en licht. Er wordt overigens door hetzelfde bedrijfje ook een exemplaar in carbon ontwikkeld. Dat zal nog minder wegen, maar het krijgt een exotisch prijskaartje.

Goedkoop maar eenvoudig

Deze vederlichte creatie zou de fabriekshal uit rollen voor minder dan 10.000 euro. Maar dan is hij eigenlijk naakt. Je bent beschut tegen de elementen, niets meer. Ruimte heb je wel, onder meer door vleugeldeuren met zeil aan voor- en achterzijde. Er komen wel versies met kleine keukenblokken - uiteraard tegen een meerprijs.

Het lage gewicht van de druppelvormige caravan is niet louter een gimmick. Het bespaart in deze eco-geobsedeerde tijden cruciale brandstof en bovendien zijn er heel wat hybrides en elektrische auto’s op de markt met significante beperkingen voor wat sleepvermogen betreft. En mochten ze al een zware last aan de trekhaak verdragen, dan zou het rijbereik er te veel onder lijden.