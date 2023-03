BMW X1 facelift: met stekker én grotere grille

Door: BV

BMW neemt de X1 bij de neus. Een facelift moet het model vers houden en er komt een stekkerhybride, omdat dat nu eenmaal moet.

Sinds BMW lijnen liet pennen door de Amerikaanse ontwerper Chris Bangle, was een stijlkenmerk bij het merk al niet meer zo controversieel als de nieuwe, grotere grille. De bekende nieren, ooit net zo herkenbaar als ingetogen, barsten uit hun voegen. Op de middellijn komen ze nu zelfs tegen elkaar uit. Op internet, onze Facebook-pagina incluis, staat vol commentaar. Te groot, idioot, onnodig (vanuit technisch standpunt alleszins) of botweg lelijk. Maar het merk zet door. De grille van de X1 groeit alweer een flinke maat. Net als de valse luchtinlaten in de bumper. Ook nieuw zijn de lichtunits, de achterbumper en de behandeling voor de uitlaten achteraan. Velgen en drie nieuwe kleuren maken de lijst met uiterlijke aanpassingen exhaustief.

Aan de binnenzijde zijn de aanpassingen eerder beperkt. De versnellingshendel is aangepast en het scherm van het infotainmentsysteem ondergaat een evolutie, naast de obligate aanpassingen van materialen, stikwerk en vloermatten.

Vanaf deze zomer is de opgefriste X1 verkrijgbaar met een reeks drie- en viercilindermotoren. Er is een ‘sDriver16d’ met een 1,5l driecilinder met 115pk en 270Nm. Of een ‘xDrive 25d’ die meteen een tweeliter viercilinder diesel met 228pk en 450Nm aan boord heeft. Ertussen ligt, tenminste voor wat trekkracht betreft een benzine: de ‘xDrive25i’ met 230pk en 350Nm.

Plug-in-hybride

Het grootste nieuws is echter de komst van een stekkerhybride. Of liever - de nakende komst ervan. BMW kondigt die nu aan, maar het is nog wachten tot maart van volgend jaar eer die in productie gaat. Die ‘xDrive25e’ krijgt een 125pk en 220Nm sterke benzinemotor die de voorwielen aandrijft en combineert die met een 95pk en 165Nm sterke elektromotor bij de achterwielen. Een 9,7kWh lithium-ion accupakket moet de SUV meer dan 50km ver brengen.