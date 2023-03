SF90: Ferrari’s nieuwe 1000pk superhybride

Door: BV

Scuderia Ferrari, het raceteam van het merk met het steigerende paard, bestaat 90 jaar. En kijk eens hoe dat gevierd wordt: met een nieuwe hypercar, de SF90 Stradale. En daarmee hebben we ook meteen de naam uitgeklaard.

1000pk

Waar het allemaal om draait is de aandrijflijn. Die bestaat uit een 4-liter V8 met turbo die zo maar eventjes 780pk en 800Nm opwekt. Dat moet nogal een turbo zijn. Daarnaast zijn er ook drie motoren. Eentje hangt aan de versnellingsbak, de twee andere zitten op de vooras. Een 7,9kWh lithium-ion-accu voorziet die van stroom. Ze voegen nog eens 220pk toe.

De SF90 kan zowaar 25km helemaal emissievrij rijden. Met een beperkt vermogen weliswaar. En alleen voortgesleept door de voorwielen, als ware het ordinaire stadsauto. Laat je echter al het geweld los dan kan de acceleratie vanuit stilstand naar 100km zich in amper 2,5 tellen voltrekken. Het gewicht blijft immers beperkt tot 1.570kg. En dat ondanks het gewicht van het hybridesysteem. Dat weegt 270kg. Het wil zeggen dat elke pk amper 1,57kg mee te slepen heeft. Zot hoor.

Lichter en stijver



Om zo weinig mogelijk kilo’s op te souperen aan nutteloze zaken zijn koetswerk en chassis vervaardigd uit een allegaartje lichtgewicht materialen. Koolstofvezel, aluminium en een aantal specifieke legeringen. Een vod is het ook allerminst: de torsiestijfheid is 40% beter dan bij vorige platformen.

Naar binnen dan. Naar het stuurwiel. Dat heeft een draaiknop waarop je vier rijmodi kan kiezen. Er zijn er die efficiëntie laten primeren, terwijl andere kracht en prestaties voorop stellen. En er is ook een kwalificatiemodus. Dan sleur je alles uit de batterij voor dat éne rondje dat er echt toe doet. Dat er elektronische hocus-pocus aan te pas kwam om de SF90 bochten te laten nemen als cocaïneverslaafde vlieg, had je al in de gaten. Daarvoor dienen de aparte elektromotoren op elk voorwiel.