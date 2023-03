BMW iNext krijgt gigantisch gebogen scherm

Door: BV

Mercedes heeft de EQC, Jaguar de i-Pace, Audi de e-Tron. En BMW… heeft voorlopig géén elektrische crossover. Of de Bayrische Motoren Werke zich in snelheid heeft laten pakken door de concurrentie, of het om een bewuste keuze gaat (omdat de markt nog onvoldoende rijp wordt geacht) is koffiedik kijken. Maar BMW werkt wel degelijk aan een concurrent voor de drie modellen helemaal vooraan dit artikel. Die zal pas af zijn in 2021. Niet eerder.

Zwevend gebogen scherm

Dankzij de BMW iNext concept weten we ongeveer hoe die eruit zal zien. En BMW zelf begint nu stilaan de eerste details te lossen. Het is een cliché dat de klant van een EV het scherm, de appjes en het imago belangrijker vindt dan de rijeigenschappen. Maar voor het geval dat waar zou zijn wil BMW alvast dat je nog even op je centen blijft zitten want: de iNext krijgt een groot gebogen scherm! En het zal visueel lijken te zweven boven het dashboard.

De nu voorgestelde opstelling zal vanzelfsprekend bepalend zijn voor het uitzicht en de indeling van de boordplank van de iNext. Reken erop dat de Duitsers ons van dat model de komende twee jaar druppelsgewijs steeds meer details voeden.