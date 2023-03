Productieversie Audi e-tron GT lekt uit

Door: BV

Vorig jaar toonde Audi op het Autosalon van Los Angeles de e-tron GT Concept. Een slanke, gestrekte vierdeurs met coupé-allures. Klaar voor de elektrisch rijdende veeleisende klant van morgen. Tenminste - daar lijkt het op.

De e-tron GT wordt achter de schermen geconverteerd van concept car naar seriemodel. Een klus die schijnbaar goed opschiet. Audi registreerde in China (waar je je maar beter indekt tegen namaak) immers al deze schetsen bij het bureau voor intellectuele eigendom. Ze zijn uitgelekt.

Trouw aan oorspronkelijk design

De verschillen met de concept car blijven beperkt. Dat laten deze beelden op z’n minst uitschijnen. Vooraan zit nog steeds een namaakgrille, de achterlichten, velgen, en diffuser tekenen nog steeds present.

De e-tron GT heeft proporties die vergelijkbaar zijn met die van de A7 Sportback en maakt net als de reeds gelanceerd e-tron gebruik van het platform dat ook voor de Porsche Taycan ingezet zal worden. Je kan dus rekenen op een 800-volt elektrisch systeem dat het vermogen heeft om in 20 minuten de accu voor 80% vol te tanken. Audi zei eerder al dat de concept een vermogen van 582pk had, dat die in 3,5 seconden naar 100km/u kon accelereren en dat de topsnelheid elektronisch was afgeregeld op 240km/u.

Als alles volgens plan verloopt, wordt de productieversie in de tweede helft van 2020 voorgesteld.