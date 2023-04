Nummerplaat

Je nummerplaat of kenteken is van de staat. Je mag - nee moet - dat alleen gebruiken. Lang geleden was zo’n nummerbord gratis, maar inmiddels moet je er al decennia voor betalen. Sinds enkele jaren verloopt dat verplicht via De Post. Een inschrijving met nieuwe plaat kost je 30 euro, een inschrijving zonder nieuwe plaat 26 euro. Belasting? Of is het eerder een sluipsubsidie voor het voormalige overheidsbedrijf? Je nummerplaat afgeven bij De Post kost overigens wéér geld: dat is 9,25 euro.

