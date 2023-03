Porsche 996

De Porsche 996 was een controversiële auto. Porsche probeerde er te veel tegelijk te doen. De druppelkoplampen, de watergekoelde motor. Maar de aanpassing aan de binnenkant, voor de neus van de bestuurder, viel wel in de smaak. Dit was de eerste Elfer met instrumenten die in elkaar overliepen. Alsof ze nog allemaal rond waren, maar strakker verpakt dan voorheen.