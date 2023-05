Waarom de Dakar naar Saoudi Arabië trekt

Door: BV

Dat was nochtans niet altijd het geval. In 1979, toen de eerste Dakar verreden werd, ging het in de eerste plaats om het avontuur. Het evenement heette ook Paris - Dakar want, stel je voor, dat was ook de route.

Een rally, géén raid

Aanvankelijk ging de Dakar van start met een beperkt aantal deelnemers en hoewel het niet de enige marathonrally ter wereld was, bleek z’n mengelmoes van exotische Afrikaanse decors, avontuur en gevaar een gevoelige snaar te raken. Binnen de kortste keren kreeg het evenement wereldfaam. Auto- en motormerken hadden snel in de smiezen dat winst hun imago en verkopen stimuleerde.

Dodelijke sport

Dat de rally mensenlevens kostte, hoorde erbij. Al het eerste jaar kwam de Fransman Patrice Dodin om het leven toen hij ten val kwam met z’n Yamaha XT 500. Inmiddels telt het evenement 28 fatale ongelukken met deelnemers, waarin ook drie Belgen en één Nederlander het ultieme offer brachten. Het zwaarste ongeluk onder deelnemers gebeurde in 1991. Een assistentie Land Rover Defender met Laurent Le Bourgeois en Jean-Marie Sounillac, twee Fransen, aan boord sloeg enkele kilometers voor het einde van de vijfde stage in Libië over de kop. De rolkooi begaf het en kostte beiden het leven.

Het gevaar blijft echter niet beperkt tot de deelnemers. Sinds de start in 1979 kostte het evenement ook nog eens 45 levens onder toeschouwers, toevallige voorbijgangers en organisatoren. Thierry Sabine, de geestelijk vader en organisator van de rally, verongelukte in 1986 samen met vier anderen toen hun helikopter in Mali in een zandstorm terechtkwam.

Onrust

Toch verhuisde de Dakar-rally in 2009 naar Zuid-Amerika omwille van veiligheidsbesognes van een andere aard. Al jaren kreeg de organisatie het moeilijker om zich een weg te banen door groeiende onrust in Afrika. Deelnemers waren in het verleden al eens beschoten. In 2008 moest de Dakar ter elfder ure afgelast worden. De Dakar vertrok het jaar erop in Argentinië. Het trok er ongezien veel toeschouwers, een decennium lang.

Naar het Midden-Oosten

In 2020 gaat de Dakar van start in Saoudi-Arabië. Sterker nog, het lijkt erop dat de ganse rally in het Midden-Oosterse land wordt verreden. Aan woestijn daar in elk geval geen gebrek. De organisatie kondigt tegelijk ook enkele wijzigingen aan het reglement aan. Zo zullen deelnemende auto’s tijdens lange stages een verplichte pauze van een kwartier moeten nemen. Voor motoren was dat al langer het geval. De regels voor voertuigen in de productieklasse worden versoepeld om de prestatiekloof met de prototypes kleiner te maken. En o ja, brandstof is dit jaar gratis. Het is Saoudi-Arabië tenslotte.