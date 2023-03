Hyundai Kona ook als hybride

Door: BV

Hyundai heeft van z’n compacte SUV Kona al een benzine, een diesel en een elektrische versie in de catalogus. Wat wil je nog meer? Een hybride misschien?

Net als bij de Ioniq

Het mag niet verrassen dat z’n techniek omzeggens identiek is aan die van de Hyundai Ioniq hybride. Onder de kap zit een 1,6l benzinemotor die gebruik maakt van een atkinson-verbrandingscyclus. Hij is afgesteld op zuinigheid, niet op piekvermogen en wekt 105pk en 147Nm op. Hij krijgt bijstand van een elektromotor met permanente magneet die 43,5pk en 170Nm opwekt. Dat komt uit een lithium-ion-polymeeraccu van 1,56kWh. De twee zomaar bij elkaar optellen mag niet, maar ze vullen elkaar wel aan. Het maximale systeemvermogen bedraagt 141pk en 265Nm. Voldoende, zo zeggen de Koreanen, voor een dynamische rijervaring.

Wat dat precies inhoudt op vlak van prestaties moeten we je nog even schuldig blijven. Die geeft het bedrijf nog niet prijs. Idem voor de verbruikscijfers overigens. Cijfers die we wél kregen: in het dashboard zit een aanraakscherm van 10,25 duim, de wielen zijn standaard 16 duim groot, maar optioneel kan je dat optrekken naar 18”. Een prijs is er evenmin. De invoerder heeft nog even tijd. Hij wordt pas in september leverbaar.