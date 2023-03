Skoda Mountiaq Concept is Kodiaq pickup

Door: BV

Het is fijn studeren bij Skoda. Als je niet lui bent tenminste. Een groep studenten bij het Tsjechische merk mocht zich uitleven en een Kodiaq omtimmeren naar een pickup. Die is Mountiaq gedoopt.

30cm langer en een pak stoerder

Er kropen meer dan 2.000 uren werk in de ombouw. Het dak werd afgezaagd en de achterste deuren werden geschrapt om plaats te maken voor de laadbak. Er kan heel wat achterin, maar het aantal inzittenden is door de ingreep gereduceerd tot twee. Nochtans is de Mountiaq behoorlijk wat gegroeid. In de lengte kwam er 30cm bij.

Om het resultaat nog wat verder aan te dikken, zijn er speciale Rockstar II-velgen met terreinrubber geïnstalleerd, werd een snorkel toegevoegd, bodembescherming, is een bull-bar en een op het dak gemonteerde lichtbalk. De bodemvrijheid nam tegelijk ook toe. En omdat jongeren natuurlijk jong blijven, is er een veel te krachtige geluidsinstallatie in gemonteerd, samen met showlichtjes.

Benzine

Voor ploeterwerk opteer je wellicht beter voor een diesel die bij lage toeren flink wat koppel opwekt, maar dat is tegenwoordig politiek niet meer zo correct. Daarom werd de aandrijving toevertrouwd aan een tweeliter turbo benzinemotor die 190pk opwekt.