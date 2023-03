VW ID.R verpulvert Nürburgringrecord

Door: BV

Het was de sympathieke, nuchtere Fransman Romain Dumas die Volkswagens elektrische racer ID.R naar een recordtijd op de beruchte Nordschleife van de Nürburgring reed.

Dumas stuurde de ID.R vorige zomer al in een recordtijd de heuvelklim van Pikes Peak, in de Amerikaanse staat Colorado op. De 156 bochten van dat bijna 20km lange tracé waren onder de grote achtervleugel gepasseerd na minder dan 8 minuten. Hij deed het bijna 20 seconden beter dan het vorige record, vijf jaar eerder door Sebastian Loeb gevestigd in een speciaal geprepareerde Peugeot.

Minder downforce, meer snelheid

De ID.R werd aangepast aan de specifieke eisen van de Nordschleife. De aerodynamica van de 671pk en 650Nm sterke elektrobolide werd afgestemd op hogere snelheden in plaats van neerwaartse druk. En dat was misschien wel overkill van de Duitsers. De snelste elektrische auto over de legendarische omloop was tot op heden de Chinese NIO EP.9. Die deed er 6:45.90 over. Dumas deed daar zo maar eventjes 40 tellen af en klokte af op 6:05.336. Hij reed de verraderlijke omloop met grote hoogteverschillen om met een gemiddelde snelheid van zo maar eventjes 206,96km/u.

Volkswagen investeert fors in de promotie van elektrische auto’s nu de eerste model van z’n geheel elektrische ID-reeks eraan komt. Dat wordt de ID.3, een hatchback voor de middenklasse.