Porsche Bergspyder komt uit de kast

Door: BV

Wat is Porsche de jongste tijd openhartig. Het toonde ons niet zo lang geleden al de 917 Concept, het is per slot van rekening precies een halve eeuw geleden dat die racer de 24h van Le Mans won. Het had die al een tijd in de kelder staan. Nu doet Porsche het weer met deze Bergspyder Concept. Die stamt ook al uit 2015. Hij werd even uitgestald in Weissach waar Porsche z’n ontwikkelingscentrum heeft en werd vervolgens overgebracht naar het Porsche-museum, maar ruchtbaarheid werd er niet aan gegeven.

Minder dan 400kg

De 909 Bergspyder werd door Porsche 1968 specifiek ontwikkeld voor heuvelklimmen, een raceformule waarin - nogal voorspelbaar - bergop wordt geracet. Hij was vooral erg licht. Bijna absurd - het origineel zette niet eens 400kg op de weegschaal.

Lichtgewicht Boxster

In 2015 dacht Porsche na over een radicale variant van de toenmalige Boxster, geïnspireerd op die Bergspyder. In Weissach toog men aan het werk. Het werd een eenzitter met een minimalistisch windscherm en dezelfde groen-witte tinten als het origineel. De isolatie en de passagierszetel werden overboord gekeild, bijna alle uitrusting werd geschrapt en wat wel bleef (zoals het dashboard en de bestuurderszetel) werden geoptimaliseerd om minder te wegen. Je kon. Nog steeds de passagiersdeur openen. Daar vond je opbergruimte voor bagage, een help en een scherm dat de bestuurdersplaats kan afdekken.

De 3,8l zescilinder boxer motor uit de Cayman GT4 werd erin gelepeld, met inbegrip van alle 385pk’s. Het prototype ging naar honderd in iets meer dan 4 seconden.

Het mocht niet zijn

Porsche was van meet af aan van plan om het te commercialiseren, maar het kwam er toch niet van. In heel wat landen zou het model niet homologeerbaar blijken. Daarom werd het project verticaal geklasseerd. Er kwam wel een minder radicale Boxster Spyder.