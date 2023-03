Logisch: ook EV van Seat Mii

Door: BV

Je hoeft niet al te bedreven te zijn in het toekomstvoorspellen om te weten dat wanneer Skoda een elektrische stadsauto voorstelt, Seat wel eens op z’n hielen zou kunnen volgen. Vorige week stelde het Tsjechische merk met een Citigo-met-draad voor. De eerste elektrische auto van het merk. Nu doet Seat het zelfde, met de Mii electric.

Seat Mii electric

De verschillen tussen beiden zijn, zoals je ook al kon vermoeden, minimaal. Dat de Mii electric er toch nog moest komen, ligt aan de opmars van elektrische auto’s in Europa. Tijdens de eerste 4 maanden van het jaar ging de verkoop er met 46% op vooruit. Het zijn er nog steeds niet écht veel, maar als het die groei een paar jaar na elkaar kan volhouden, dan wordt het heus nog iets.

Om een beetje speciaal te doen heeft de Mii electric specifieke 16-duimers en badges, terwijl aan de binnenkant ook nog eens een unieke sierlijst werd bedacht. En wie wil kan via een app nu ook zaken als de airco beheren.

Snel... genoeg

In de vloer zit een 36,8kWh accu die een 83pk en 212Nm sterke elektromotor aandrijft. Dat is voldoende voor een rijbereik van 260km volgens de nieuwe WLTP-testcyclus. En hij hoort, zo zeggen de Spanjaarden, best vlot te zijn. In 3,9 seconden gaat hij van nul naar… 50km/u. Hij wordt gebouwd in Bratislava, waar ook de eerder al vernoemde Skoda ontstaat.