Ian Callum tekent niet meer voor Jaguar

Door: BV

Ian Callum ging in 1999 bij Jaguar aan de slag als Director of Design. Toen was hij, binnen de inmiddels al ontbonden (en compleet geflopte) Ford Premier Automotive Group ook verantwoordelijk voor Aston Martin. Hij begon z’n carrière ook al bij Ford - waar hij in 1979 de designafdeling vervoegde voor een termijn van 11 jaar.

Trots op F-Type en I-Pace

Callum heeft heel wat succesvolle auto’s op z’n palmares staan. Hij was bij Jaguar mee de drijvende kracht achter de gedaantewissel van het bedrijf. Dat bouwde rond de eeuwwisseling nog erg klassieke auto’s die door jongere generaties niet eens werden overwogen. Hij transformeerde de stijltaal naar de moderne pennentrekken van vandaag. Callum kijkt vooral trots terug op de vormgeving van de F-Type, “een droom die uitkwam” en de recent gelanceerde I-Pace “een gelegenheid om iets enorm innovatiefs te creëren”.

Hij neemt nu afscheid van Jaguar, maar niet helemaal. De Britten zullen ‘m nog bij de hand houden als ‘designconsultant’. Callum zal andere ontwerpprojecten doen, maar het is onduidelijk of die in dienst van andere automerken zullen gebeuren. De man is ten slotte ook al 64.