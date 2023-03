Sterrato is off-road Lamborghini Huracan

Door: BV

We werpen even een blik op de kalender. Neen, het is niet 1 april. Koorts nemen - we ijlen niet. Dat moet dus betekenen dat Lamborghini het meent met deze Huracan Sterrato concept: een opgehoogde superbolide. De Italianen claimen zelfs heuse terreineigenschappen.

Op ballonbanden

Een krachtige motor en vierwielaandrijving had de sportauto natuurlijk al. Maar de bodemvrijheid natuurlijk niet. Die is daarom met 47mm opgekrikt. De spoorbreedte werd tegelijk ook met 30mm aangedikt. Kwestie van de verbrede wielkasten netjes op te vullen. Er zit zelfs een ruiger, groter bandenmaatje in.

Hoger, ruiger

Andere aanpassingen: de obligate dosis stootvast zwart plastic, bescherming van de wagenbodem, extra verstralers (zowel op de neus als op het dak) en wat agressieve striping. De Italianen zeggen er zelfs bij dat de aan- en afloophoeken tot 6,5° zijn toegenomen. Niet dat ze nu fantastisch zijn, verre van. Een terreinmonster zal het nog altijd niet zijn, maar misschien kan hij nu wel dienen als rallywagen.

De atmosferische 5,2l V10 wekt nog steeds 640pk op. Wat de aanpassingen doen met de prestaties, worden niet gespecificeerd, maar sneller is hij er wellicht niet van geworden.