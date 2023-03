Mercedes CLA 35 Shooting Brake

Door: BV

Mercedes heeft nog maar eens een nieuwe modelvariant toegevoegd aan het gamma van de CLA. Ditmaal is het de 35 AMG Shooting Brake. Een AMG-light-model, want die met cijfertje 45 is het echte spul. Niet dat je te klagen hebt. De trendy ogende compacte break - de kleinste uit het aanbod van het merk met de Ster - gaat naar 100km/u in niet eens 5 seconden. 4,9 om precies te zijn, om vervolgens door te stomen tot aan de begrenzer die zoals gebruikelijk op 250 is afgeregeld.

Het onderstel en de remmen zijn opgewaardeerd - want je moet natuurlijk ook nog op de baan blijven en kunnen stoppen.

Uiterlijke opsmuk

Er was al een CLA 35 als hatchback, en daar wordt het interieur eenvoudigweg van getransplanteerd. Met aluminium pedalen, een sportstuurtje, meer zwarte en zilveren accenten, een specifieke bekleding, dat soort zaken. Aan de buitenkant heb je het ook - met een vleugeltje achteraan het dak, tenminste 18-duims lichtmetaal (een maatje meer kan optioneel), andere bumpers en een uitlaatlijn die het prestatiepotentieel in het wat vollere klank hult.