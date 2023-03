Elektrische Opel Corsa is... duur

Door: BV

Opel ging nogal stuntelig aan het werk bij de lancering van de nieuwe Corsa. Dat model, helemaal samengesteld met bouwstenen van PSA, werd eerst in z’n elektrische versie voorgesteld. De beelden lekten te vroeg uit, de specificaties liepen wat achter. Nu is er ook een prijs.

Snufjes

De elektrische Corsa maakt gebruik van een elektrische warmptepomp om het interieur te verwarmen en te koelen. Dat is van belang omdat je die gewoon via een app vanop afstand kan activeren. Andere aardigheidjes waar het nieuwe model op kan rekenen: een keyless-go startsysteem, een 7” kleurenscherm met Apple CarPlay en Android Auto en de veiligheidssnufjes die de EuroNCAP zo op prijs stelt. Een rijstrookassistent bijvoorbeeld. En er zijn vanzelfsprekend nog uitrustingsversies die meer snufjes groeperen.

Deze Corsa e kan met 136pk en 260Nm aardig uit de voeten. Z’n sprinttijd bedraagt amper 8,1 seconden, dankzij het koppel dat al vanaf stilstand allemaal paraat staat. Volgens de WLTP-cyclus kan je met z’n 50kWh-accu tot 330km ver rijden en heb je daarna slechts een half uur nodig om de capaciteit weer naar 80% te stuwen.

Handicap blijft

Het prijskaartje illustreert perfect het probleem waar alle elektrische auto’s mee kampen: z’n prijs. Hij zal niet minder dan 29.900 euro kosten en het blijft toch een klein autootje. Z’n prijs is grosso modo vergelijkbaar met die van de Renault Zoë. Die staat in de catalogus vanaf 25.250 euro, maar je moet dan wel z’n batterij nog apart huren. Opel belooft intussen dat een specifiek uitgeruste ‘First Edition’ geleased zal kunnen worden voor ruwweg € 300 per maand.