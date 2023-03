Nissan pakt Navara pickup aan

Door: BV

Nissan leent de ingewanden van de Navara pickup ook aan de Renault Alaskan en de Mercedes X-Klasse. Maar die twee modellen (de Mercedes al sinds het begin, de Alaskan sinds een recente facelift) konden wel als eerste uitpakken met enkele verbeteringen. Een multilink-achteras met spiraalveren en schijfremmen achteraan bijvoorbeeld. Nu rijdt Nissan de kloof weer dicht.

Vooral technisch onder handen genomen

Bij de vernieuwde achterophanging horen ook een grotere bodemvrijheid (25mm) en meer laadcapaciteit (+45kg), afhankelijk van de versie. De 2,3l dieselmotor kweekt een extra turbo en etaleert daardoor wat meer trekkracht: tot 425Nm. De versies met 163 en 190pk voldoen nu aan een strengere norm (Euro 6d-temp). Tenslotte wordt een nieuwe handgeschakelde zesbak geïntroduceerd. Die heeft langere verhoudingen voor een lager verbruik en een kortere slag voor meer bedieningsgemak.

In het interieur is een groter scherm (8”) de enige aanpassing. Aan de buitenzijde wordt nog steeds subtiel tewerk gegaan. De koplampen krijgen een zwarte accenten in de lenzen er zijn nieuwe 17- en 18-duims velgen, dan heb je het wel gehad.