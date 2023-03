Polestar-klanten: nog even geduld

Door: BV

Het is intussen al meer dan anderhalf jaar geleden dat Volvo de Polestar 1 voorstelde. De trend om aankondigingen ver op voorhand te doen, stijl Tesla zeg maar, hadden de Chinezen (of zijn het nu toch Zweden?) alleszins in de smiezen. Toen de auto voor de verzamelde pers stond te blinken, moest de bouw van de fabriek eigenlijk nog beginnen.

Klanten blijven natuurlijk niet eeuwig wachten. Daarom dit hoopgevende nieuws uit het Chinese Chengdu: daar bouwt de fabriek inmiddels 50 stuks van de exclusieve Polestar 1. Het gaat om zogeheten tooling-testwagens. Die dienen om de productiemethodes te testen. Géén van die 50 exemplaren worden ooit aan klanten geleverd. Als ze goed genoeg zijn, worden ze misschien als showexemplaren ingezet, of ze worden gebruikt voor crashtests. Ze uitleveren mag niet eens - ze voldoen nog niet aan de homologatieverplichtingen.

Nog niet ingehuldigd

Volledig in bedrijf is de fabriek nog altijd niet. Ze is zelfs nog niet ingehuldigd. Maar dat zal wel nog dit jaar gebeuren, verzekert Polestar. Het hoopt de eerste klanten van de minstens € 155.000 dure 1 nog dit jaar te bedienen. De productie, waarvan eerst gezegd werd dat die hooguit 1.500 stuks zou omvatten, wordt inmiddels al omschreven als ‘niet meer dan 500 stuks per jaar’. Dat krijg je wanneer meer dan 6.000 mensen een voorschot storten zonder de prijs te kennen: hij werd duurder én minder exclusief.

We herhalen snel nog eens de prestaties van de plug-in-hybride. Het totale systeemvermogen bedraagt 600pk en zo maar eventjes 1.000Nm. Volgens Polestar kan je met een 34kWh accu 150km ver elektrisch rijden, maar er is ook nog een tweeliter viercilinder benzine aan boord. De elektromotoren drijven in dit geval de achterwielen aan, de verbrandingsmotor de voorwielen.