Bouwslot Ferrari SF90 nu al te koop voor...

Door: BV

Het is nog geen week geleden dat Ferrari z’n nieuwe hybride supersportwagen voorstelde: de SF90 Stradale. Knotsgek: een sprinttijd naar 100km/u in amper 2,5 seconden en een topsnelheid van 340km/u. Een raket.

Beperkte oplage

Natuurlijk zal Ferrari geen eindeloze reeks SF90 Stradale’s bouwen. De beperkte oplage moet vooral liefhebbers ten goede komen. Daarom worden kandidaat-kopers (er zijn er onvermijdelijk meer dan er auto’s gebouwd zullen worden) beoordeeld op een aantal criteria. Neen, alleen de centen hebben is niet genoeg. Automerken hebben er geen probleem mee om desnoods op bedenkelijke wijze hun bankrekening te spekken (ja, ook Ferrari), maar ze hoeven natuurlijk niet leuk te vinden dat iemand anders dat doet.

Speculatie met nieuwe modellen (zoals bij deze Porsche 911) gaan ze tegen door de motivatie van een klant grondig onder de loep te nemen. Aan dit soort van exclusieve speeltjes geraak je doorgaans niet als het nog maar je eerste Ferrari is. Dat soort zaken. Soms krijg je als klant zelfs een contract onder je neus waarin staat dat je een auto bepaalde tijd moet bijhouden, al blijken die overeenkomsten niet overal even waterdicht. Het is tenslotte je eigendom.

Hoe duur?

Bij de SF90 is het in elk geval niet gelukt. Daar staat het eerste bouwslot nu al te koop. De prijs: een indrukwekkende anderhalf miljoen euro. Straks wordt het verkocht aan iemand die niét door de Ferrari-selectie geraakte.