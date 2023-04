Nog exclusiever: Jaguar XE SV Project 8 'Touring'

Door: BV

Of Jaguar nog een aantal exemplaren van de Project 8 - een knotsgekke XE met een 600pk sterke geblazen 5-liter V8 - in de aanbieding had, vroegen we onlangs. “Nog een handvol”, was toen het antwoord, wat suggereerde dat de ganse oplage uitverkopen niet zo vlot ging als het merk zelf had gedroomd. Maar er is een oplossing voor die laatste exemplaren: de XE SV Project 8 ‘Touring’.

Kleine aanpassingen, groot effect

Veel heeft de speciale uitvoering niet om het lijf. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij minder om het lijf heeft. Hij verschilt immers slecht op twee puntjes van de Project 8 zoals die tot nog toe werd gesleten. De grote achtervleugel maakt plaats voor een discrete lip i(n carbon, maar in koetswerkkleur gelakt) en de verstelbare splitter vooraan wordt vervangen door een vast exemplaar. Aanpassingen die evenwel hun effect niet missen. Plots oogt de Project 8 een pak soberder.

Trager, maar het maakt niet uit

De wijzigingen beperken het potentieel van het model een beetje. In plaats van de begrenzer af te regelen op 320km/u, grijpt die nu in op 300, al zou het net zo goed kunnen dat Jaguar die beslissing nam om de klanten van het minder exclusieve model-met-vleugel te sussen. De honderdsprint is nog steeds geschiedenis in 3,7 tellen.

Jaguar bouwt ‘een handvol’ XE SV Project 8 Touring. Dat zijn er 15 om precies te zijn. Die zijn dus een pak exclusiever dan de uitzinniger ogende versies. Wedden dat dat voldoende is om een paar twijfelaars over de streep te trekken?