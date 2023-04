BMW en Jaguar werken samen aan elektrische aandrijflijn

Door: BV

Bijna 25 jaar geleden kocht BMW de Rover Group. Het keek even rond, vond voldoende know-how om succesvol de eerste generatie van de X5 te ontwikkelen, viste merknaam Mini weer op en gooide de overschot terug buiten. MG en Rover werden aan hun lot overgelaten en gingen onfortuinlijk ten onder. Jaguar en Land-Rover werden verkocht aan Ford dat grootse plannen had maar enkele jaren later blij was de merken aan het Indiase Tata te kunnen verpatsen.

De cirkel is rond?

Inmiddels hebben de Britten de stiefmoederlijke behandeling door München schijnbaar verteerd. De twee groepen gaan immers voortaan elektrische aandrijflijnen ontwikkelen. Jaguar heeft het recentste elektrische model in portfolio - de I-Pace - maar het is de Gen 5-technologie van de Duitsers die vanaf 2020 bij beide bedrijven de basis zal vormen voor nieuwe ontwikkelingen. De geheel elektrische BMW iX3 SUV zal de eerste zijn die ze ingebouwd krijgt.

De door de Duitsland ontwikkelde eenheid omvat een elektromotor, transmissie en elektronica in één behuizing en bevat weinig of geen zeldzame materialen. Dat maakt BMW vanzelfsprekend minder afhankelijk van de beschikbaarheid ervan.

Voordeel

Beide partners azen vooral op schaalvoordelen. Grotere oplages, gezamenlijk aankopen en gedeelde ontwikkelingskosten.