Ultima RS is puur sport

Door: BV

Nieuws van het kleine Britse Ultima rolt niet elke dag binnen. De Ultima GTR is z’n bekendste model, maar zelfs daar bouwt het piepkleine merk slechts een handvol exemplaren van. Maar de volhardende Britten hebben een nieuwe model klaar: de Ultima RS. Die haalt z’n inspiratie bij de Enduranceracers uit het Group C-tijdperk uit de eighties en nineties. Auto’s als de Porsche 956 en Jaguar XJR-12. Op het Goodwood Festival of Speed wordt het model voorgesteld, maar kijken en bestellen kan nu al op de website van het bedrijf.

Ja, er hangt een nummerplaat op deze creaties, en dat komt een beetje als een verrassing. De Ultima RS ziet er immers niet uit als een straatlegale auto. Vooraan zit een grote frontsplitter die rechtstreeks op het chassis is gemonteerd en achteraan staat, je kan er niet naast kijken, een knoert van een vleugel.

Zot, zotter, zotst

Een lichtgewicht racer kan al met een bescheiden vermogen een hele hoop pret opleveren. Alleen - daar haal je het in dit segment tegenwoordig niet meer mee. De kleinste motor wordt dan ook een 6,2l V8 met 480pk. Atmosferisch. Die komt van bij General Motors. Die is er overigens ook in versies mét supercharger. Je kan kiezen voor 650pk, 800pk en Ultima kittelt er zelfs één op naar… 1.200pk.

Schakelen kan je niet overlaten aan één of andere vorm van automaat. Dat is voor sissi’s. De Ultima RS heeft een koppelingspedaal en een handbediende zesbak. Staat je dat niet aan, dan moet je maar elders gaan schoppen. We vermoeden overigens dat die achtcilinder genoeg koppel heeft om schakellui te kunnen rijden, maar dat is wellicht ook naast de kwestie.

Verrassend veel comfort

Standaard zit er niet al te veel op de RS. Ultima voorziet immers dat heel wat eigenaars hem zullen aanschaffen voor gebruik op het circuit. De aardigheidjes zitten in de optielijst en het zijn er nogal wat: comfortabele stoelen, leder of Alcantara voor de aankleding, LED-koplampen, een achteruitrijcamera en parkeersensoren, navigatie en zelfs airconditioning.

Deze RS wordt gebouwd met het stuur links of rechts en de Britten zorgen voor transport naar eender welke bestemming. Of je er mee op de baan mag, hangt af van de plaatselijke wetgeving. De prijs is nog niet vrijgegeven.