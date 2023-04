Audi roept elektrische E-Tron uit Belgische fabriek terug

Door: BV

Audi roept om te beginnen 1.644 exemplaren van de elektrische e-Tron, het model dat in Brussel gebouwd wordt, terug naar de dealer. Dat gebeurt in Amerika, maar het model zal naar alle waarschijnlijkheid in andere landen ook hersteld moeten worden.

Kortsluiting of brand

Het merk haalt een probleem aan bij de afdichting waardoor het risico bestaat dat er water in het batterijcompartiment komt. Dat kan leiden tot kortsluiting en brand. De Duitsers zijn er als de kippen bij om te zeggen dat het niet gaat om een assemblagefout, maar dat het een gebrekkig onderdeel is dat door een toeleverancier aan de fabriek werd geleverd. Automerken bouwen nog maar weinig componenten zelf.

Lang wachten op herstelling

De terugroepactie werd aangekondigd in de VS en omvat er alle modellen die sinds de productiestart in september vorig jaar tot midden maart van dit jaar gebouwd zijn. De herstelling kan er tot augustus duren. In de VS, met z’n strenge wetten op consumentenrechten, zal Audi voor de ganse looptijd een vervangwagen voorzien en 800 dollar compensatie uitkeren.