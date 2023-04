Zijairbags aan de buitenkant: het komt

Door: BV

Bijna 40% van de ongelukken met auto’s houdt een zijdelingse impact in. Dat is een probleem omdat de auto daar nauwelijks of geen kreukelzones heeft. Terwijl de structuur aan de voor- en achterzijde wat centimeters kan opofferen om de slag te dempen, zijn die aan de flanken nauwelijks voorhanden. Constructeurs kunnen dat hooguit opvangen door pelvis-, torso- en hoofdairbags te installeren.

Waarom nu?

Met het idee van grote zijairbags, gemonteerd aan de buitenzijde van de auto, wordt al langer gespeeld. Het was tot op heden echter weinig evident om die in te bouwen. Technologische beperkingen. Vooral omdat een auto zo’n zijdelingse aanrijding moet voelen aankomen. Hij moet met andere woorden over systemen bezitten die voldoende geavanceerd zijn om te beslissen wanneer een zijdelingse aanrijding onvermijdelijk is.

Nog twee jaar wachten

Fabrikant ZF denkt over maximaal twee jaar een systeem aan te kunnen bieden voor inbouw op serievoertuigen. Auto’s met hedendaagse geavanceerde veiligheidssystemen hebben voldoende camera’s en sensoren aan boord om betrouwbaar een aanrijding te kunnen voorspellen.

Door het plofkussen met een inhoud tot 400l (zo’n 8 keer meer dan een normale airbag) aan de buitenkant op te blazen, wordt een extra kreukelzone van enkele tientallen centimeters gecreëerd. Het is voldoende stevig om de impact van een ander voertuig te verzwakken, maar het zou ook aanzienlijk betere overlevingskansen bieden bij aanrijdingen met zwakke weggebruikers. De kracht van een impact zal tot 40 procent verminderd worden. Het opblaasproces neemt slechts 150 milliseconden in beslag.