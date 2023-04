Nederlands bedrijf maakt elegante Shooting Brake van Ferrari 612 Scaglietti

Door: BV

De Nederlandse koetswerkbouwer Vandenbrink bouwde onlangs al eens een shooting brake op basis van de Tesla Model S. Ditmaal doet het bedrijf het nog eens over met een Ferrari 612 Scaglietti als basis. Het project lag nochtans al langer op het schab dan de Tesla. De eerste schetsen tekende Vandenbrink al in 2009.

Echte shooting brake

De Scaglietti wordt aangedreven door een 5,7l V12 met 540pk. Hoewel de donorauto al uit 2004 dateert, is dat nog steeds een paardenstal waar je je niet voor hoeft te schamen. De 2+2 zitopstelling van de 612 werd wellicht wat beter. De achterste passagiers lijken in elk geval over meer hoofdruimte en zelfs over meer licht te beschikken. In het dak werden in de lengte richting twee extra vensters ingewerkt. Vanzelfsprekend nam ook de bagageruimte toe.

Wil je weten wat de ombouw van een 612 Scaglietti kost, dan zal je contact moeten opnemen met Vandenbrink. We hebben zo’n vermoeden dat je ook met een andere auto mag gaan aankloppen trouwens.