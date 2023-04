Mercedes GLB: plaats voor 7 in compacte SUV

Door: BV

Mercedes-Benz had nog een gaatje in z’n SUV gamma, tussen de GLA en de GLC. Daar parkeert het vanaf nu deze GLB. Die valt vooral op omdat hij wat hoekiger is vormgegeven en heeft wat meer plastic dan de modelvarianten die hem omringen. Hij is verkrijgbaar als vijf of zevenzitter.

Al bij al wijkt het uiterlijk niet veel af van dat van GLB Concept car. Logisch want erg lang is het nog niet geleden dat we die te zien kregen. De GLB was toen al helemaal klaar en de concept diende niet om interesse te peilen, doch om al wat animo rond het model te creëren.

Met plaats voor vijf of zeven

Of hij nu vijf of zeven zitplaatsen telt - de GLB zal in z’n segment in de eerste plaats opvallen door de nieuwe dashboardlayout van Mercedes. Er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van verlichting om de juiste sfeer te zetten (wellicht is dat een optie) en voor je neus heb je het grote horizontale scherm dat niet eens een afdekkap meer verdient. Hebben we al gezien, onder meer bij de nieuwe Mercedes GLE.

Langer dan de A-Klasse

Onderhuids vinden we het MFA2-platform dat ook dienst doet voor de A-Klasse, CLA en B-Klasse. Hij wordt aangedreven door twee benzinemotoren en net zo veel diesels. Met GLB 200 op de kofferklep is hij 163pk sterk, lees je 220 dan is het vermogen gestegen naar 224pk. De GLB 200d en 220d zijn respectievelijk 150 en 190pk sterk. Vierwielaandrijving is niet voor alle versies voorbehouden. Het is in elk geval beschikbaar op de diesels. Ook in dat geval worden de voorwielen bevoordeeld, maar de achteras kan op z’n minst bijspringen wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Met een lengte van 4,63m is hij 15cm langer dan een A-klasse, maar niet zo groot als de plaatjes doen vermoeden. Hij stelt wel een flinke laadruimte ter beschikking, vooral door de hoogte van het compartiment. Als vijfzitter lust hij 560l, met de achterbank plat wordt dat 1.755l.

De prijs van deze concurrent voor de VW Tiguan Allspace of Peugeot 5008 is nog niet bekend.