Dit is de nieuwe Bentley Flying Spur

Door: BV

Bentley heeft zoals beloofd vandaag de nieuwe Flying Spur voorgesteld. Daarbij horen al van meet af aan een hoop supplementen. Het is de meest technisch geavanceerde Flying Spur ooit. En hij is ook luxueuzer dan ooit tevoren. Gelukkig, want anders zouden de Britten hun werk maar belabberd gedaan hebben.

Comfortabel als een limousine, straks als een sportauto

De Flying Spur staat op hetzelfde onderstel als de eerder al voorgestelde Continental, met een aangepaste wielbasis weliswaar. De bodemstructuur is oorspronkelijk door Porsche ontwikkeld. Het maakt gebruik van aluminium en composietmaterialen om het gewicht - een handicap van de uittredende Flying Spur - te beperken. Een geavanceerde demping met per wiel gestuurde dempers had het model al, maar nu komen naar nog 48V loskoppelbare antirolstangen en een vierwielbesturing bij. Dat zorgt volgens het merk voor ongekend comfort, maar ook voor dynamische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van de beste sportwagens.

Er werd ook aan de proporties gewerkt. De wielbasis werd 13cm langer en de vooras werd verder naar de hoek verschoven. Door de aandrijflijn geheel te herprogrammeren en in zo goed als alle omstandigheden meer vermogen naar de achterwielen te sturen, hoort onderstuur - een penibel puntje bij de uittredende generatie - vrijwel geëlimineerd te zijn.

Downsizing?

Van downsizing ligt de Bentley-rijder schijnbaar niet wakker. Onder de kap van dit model zit immers een 635pk en 900Nm sterke 6-liter W12, die gepaard wordt aan een achttrapsautomaat. Voor z’n formaat en gewicht is de nieuweling dan ook opvallend vlot. Tot 333km/u beukt hij vol overgave en gat in de lucht en wanneer hem vanuit stilstand de sporen wordt gegeven, rijdt hij in minder van 4 tellen 100km/u. Mag het allemaal wat minder, dan kan je binnenkort ook over een achtcilinder beschikken.

Dat de Flying Spur luxueuze, diamantvormige ledermotieven in de deurpanelen zou krijgen, wisten we al van een teaser. De rest van het interieur trekt vooral de stijl door die met de Continental werd ingezet. Met inbegrip van de roterende display die en 12,3” infotainmentscherm kan omvatten maar ook drie analoge klokjes kan tonen. En net als bij de Continental GT neemt meer houtfineer dan voorheen een prominente rol in.

De nieuwe Flying Spur wordt in de herfst beschikbaar, maar de eerste exemplaren worden dit jaar niet meer aan klanten geleverd.