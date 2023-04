In detail: de nieuwe BMW 3 Touring

Door: BV

Gisteren pas werden de eerste beelden van de nieuwe 3-Serie Touring gelekt en vandaag al lossen de Duitsers alle details.

Klein beetje groter

Net zoals dat voor de 3-Serie berline, die nu zowat een jaar geleden werd gepresenteerd, het geval was, wordt ook deze break een beetje groter dan z’n voorganger. Van kop tot staart meet hij nu 4,70m, terwijl hij ook nog eens 1,83m breed en 1,47m hoog (de standaard dakrails incluis) is. Hij staat op hetzelfde onderstel - vanzelfsprekend - als de sedan en dat betekent dat je tussen de voor- en de achteras 41mm meer afstand hebt dan voorheen (nu 2851mm). Reken maar dat dat zich vertaalt naar meer beenruimte voor de achterste inzittenden. De koffer zelf scheelt trouwens nauwelijks van formaat. Er kan nu 500l in. Dat is amper 5 liter meer dan bij z’n voorganger, maar het klinkt natuurlijk wel helemaal anders als 495l. Met de achterbank plat loopt dat overigens op tot 1.510l.

BMW heeft toch flink aan de praktische kant getimmerd. Zo is de tildrempel lager en de kofferklep zo ruim 10cm breder. Een pak handiger dus, als je er iets omvangrijks in wil tillen.

Standaard progressieve dempers

De Duitsers hebben hun best gedaan om de sportieve kantjes van het model - die bij recente productgeneraties wat verwaterden - weer wat dikker in de verf te zetten. Het zwaartepunt is wat lager, de gewichtsverdeling over beide assen is perfect evenwichtig, de koetswerkrigiditeit werd weerom een kwart hoger, maar vooral - deze 3 heeft net als de sedan (lees ons oordeel hier) standaard progressieve dempers. Daardoor wordt een slimme gestuurde demping eigenlijk grotendeels overbodig, al kan je ze nog steeds krijgen.

De motoren dan: twee viercilinders en een zescilinder voor wat de benzines betreft. De 320i met 184pk en de 330i met 258pk onttrekken hun vermogen aan een vierpitter met twee liter inhoud. De zescilinder heeft 3 liter longinhoud, houdt 374pk achter de hand en vind je in de M340i xDrive Touring. Met vierwielaandrijving dus.

Het dieselgamma is behoorlijk gelijklopend. Er is een 318d met 150pk, een 320d met 190pk (beiden tweeliter viercilinders) en een 330d xDrive - een zescilinder met 265pk.

Alle motoren worden standaard aan een achttrapsautomaat gekoppeld, met uitzondering van de instapdiesel. Daar moet je ervoor bijbetalen, zo niet krijg je een handbediende zesbak.

En de prijs?

Neen, die is er nog niet. Maar we wagen zelf een gokje: we denken dat de basisversie tegen de 40.000 euro zal aanschurken.